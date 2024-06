Reprodução: Aquário Allysa Casteel / Seaside) Hoodwinkers se parecem muito com outras espécies de peixe-lua, mas são facilmente distinguíveis no exame

Uma espécie-rara do peixe-lua apareceu na costa do Oregon, nos Estados Unidos , na semana passada. O Seaside Aquarium pensou ser um peixecomum, no entanto, uma bióloga chamada Marianne Nyegaard viu as fotos do áquario e notou que o animal era diferente.

“Eu vi isso e disse: ‘Uau! Este é um hoodwinker", disse ela ao The Washington Post.

A carcaça do peixe mede pouco mais de 7 metros de comprimento e tem uma aparência semelhante a uma pedra inchada, com olhos sem vida e uma boca desprovida de lábios, segundo o aquário.

Apesar de assustador, o corpo do animal tem atraído grandes multidões, tanto presencialmente quanto online, desde que foi descoberto, conforme relatou Keith Chandler, o gerente geral do Seaside Aquarium, acrescentando que muitas pessoas já foram até o local para conhecê-lo.





Demora na descoberta

Em 2009, pesquisadores japoneses divulgaram um estudo genético que revelou indícios de uma espécie desconhecida de peixe-lua, nomeada como espécie Mola C, conforme descrito no artigo de pesquisa de Nyegaard de 2017, publicado no Zoological Journal of the Linnean Society.

A bióloga comentou em um comunicado de imprensa, da Universidade de Murdoch, que a descoberta feita por sua equipe continuava a confundir os cientistas porque a aparência física do peixe ainda era inusitada.

“Encontrar esses peixes e armazenar espécimes para estudos é um pesadelo logístico devido à sua natureza indescritível e tamanho enorme, então a pesquisa de peixe-lua é difícil na melhor das hipóteses”, escreveu Nyegaard.

Hoodwinkers se parecem muito com outras espécies de peixe-lua, mas são facilmente distinguíveis no exame, segundo a bióloga. Por exemplo, um Mola mola tem pele enrugada, enquanto os hoodwinkers são completamente lisos.

Uma das razões pelas quais demorou tanto para diferenciar espécies de peixe-lua é que não há muito investimento nesse tipo de pesquisa.

Segundo a equipe de Nyegaard, o hoodwinker foi a primeira nova espécie de peixe-lua descoberta em mais de 125 anos.





Veja fotos do peixe:

A carcaça do peixe Reprodução: Aquário Allysa Casteel / Seaside) Biólga examinando o peixe Reprodução: Aquário Allysa Casteel / Seaside)





