Reprodução Touro pulando na plateia

Quatro pessoas ficaram feridas em um rodeio em Oregon no sábado (8) à noite, após um touro saltar sobre uma cerca durante o evento e atingir espectadores, segundo a organização do Sisters Rodeo à Fox News, dos EUA. Dois dos feridos foram levados a um hospital local para tratamento adicional, mas já foram liberados e estão em casa.

Uma testemunha na plateia capturou o evento assustador em vídeo (Veja abaixo).

"Eu filmei ele indo com tudo sobre a cerca e desaparecendo", disse Danielle Smithers, que presenciou e gravou o ocorrido, à KOIN 6.

"Então houve um clarão enorme na área de onde ele saiu. Parece que as pessoas imediatamente voltaram a acenar com suas luzes, quase como se não soubessem o que fazer."

Apesar do incidente, Smithers disse à KOIN 6 que "definitivamente voltaria" ao Sisters Rodeo se tivesse a oportunidade.

"Acho que é uma dessas situações em que você se coloca, seja em um parque de diversões, um rodeio ou até mesmo um zoológico, está sempre aceitando o risco", disse Smithers.

O que houve

Oficiais do rodeio disseram que o animal escapou após pular a cerca, ferindo os quatro espectadores. O touro correu pelos terrenos do rodeio e, posteriormente, voltou para os currais de gado.

"É a primeira vez que isso acontece na história do Sisters Rodeo. Falei com nossos contratantes, donos do touro, e eles disseram que é extremamente incomum, muito raro. Eles viram muito pouco disso em toda a carreira. Às vezes eles veem isso na própria fazenda, mas nunca aconteceu em um rodeio, é realmente muito raro", disse Brian Witt, vice-presidente do Sisters Rodeo, à Fox News Digital.

O locutor do rádio ativou imediatamente o plano de resposta de emergência, de acordo com os oficiais do Sisters Rodeo. Os profissionais contiveram o touro com segurança, colocando-o em um curral.

Witt acrescentou que o touro não estava atacando ninguém na multidão e estava apenas assustado, tentando voltar para o curral com os outros animais.

"O Sisters Rodeo divulgou uma declaração oficial, dizendo: 'Desejamos o melhor a todos os afetados. A segurança de nossos fãs é nossa maior prioridade e agradecemos o apoio deles'."



Vídeo