Reprodução: arquivo pessoa/ Branco Arruda Briga entre um jacaré e sucuri pode durar várias horas

Imagens surpreendentes mostram a luta entre animais silvestres. Uma briga entre um jacaré e uma sucuri está entre os duelos mortais que a natureza proporciona. Veja:

Crocodilo x Crocodilo

Reprodução: Sandra Bell/Parques Nacionais de Queensland Crocodilo abocanhando o crocodilo menor

Dois crocodilos foram fotografados em um duelo em Queensland, na Austrália. Os dois estavam em um pântano.

O caso aconteceu no Parque Nacional Rinyirru (Lakefield), no norte de Queensland, e mostraram um saltie agarrando um réptil menor pelas boca e sacudindo-o no ar.

O crocodilo menor foi morto pelo maior.

Cobra x Crocodilo

Reprodução: arquivo pessoal/Tiffany Corlis Cobra venceu luta com crocodilo e o devorou

Uma cobra devorou um crocodilo em Queensland, na Austrália.

O caso aconteceu no Lago Moondarra, perto do Monte Isa.

A cobra de 3 metros, considerada uma píton, enrolou-se no crocodilo e os dois lutaram na água.

Depois da luta, a cobra levou o crocodilo morto para terra e o comeu.

Cobra x Morcego

Uma cobra píton-tapete, que tinha pelo menos três metros de comprimento, foi vista comendo um morcego em Sunshine Coast, na Austrália.

A cena foi vista por um casal que filmou a alimentação da cobra e achou fascinante.





"Foi fascinante vê-lo passar pelo corpo do morcego até a outra ponta da asa. Estávamos filmando a cerca de 20 centímetros de distância, a cobra não se intimidou”, disse Mille Stoevring ao Brisbane Times.

Jacaré x Sucuri

Este caso aconteceu no Brasil, em um rio no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal mato-grossense.

O caso aconteceu no começo de maio e foi gravado pelo guia de turismo Branco Arruda. O profissional conta que os animais ficaram brigando por mais de duas horas.

Veja o vídeo:





