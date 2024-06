Reprodução/Universidade Complutense de Madrid Hospital Clínico Veterinário da Universidade Complutense de Madrid

Um funcionário do Hospital Veterinário da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, foi preso após ser flagrado enquanto abusava de uma cabra hospitalizada. O caso aconteceu no dia 25 de maio.

A Polícia Nacional, que investiga o caso e realizou a prisão do suspeito, que trabalhava na limpeza da faculdade. Ele foi denunciado por uma estudante, que o flagrou violando o animal.

Ao saber do caso, o diretor do hospital encaminhou a denúncia para a esquadra da Polícia Nacional de Fuencarral. A investigação constatou que a cabra tinha 'estruturas compatíveis com espermatozóides' em seu canal vaginal.

A polícia comparou as amostras coletadas no sistema reprodutor do animal com o material genético do funcionário, e o resultado foi compatível. Com isso, ele foi preso no dia 28 de maio, sob a acusação de maus tratos aos animais.

Segundo a Europa Press, o homem tem 43 anos e tem uma deficiência intelectual. Ele foi afastado do cargo.

