Thomas Wedders

Thomas Wedders, um britânico que viveu na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, durante o século XVIII, foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o dono do maior nariz do mundo. Com um impressionante comprimento de 19 cm, seu nariz se tornou uma característica marcante e contribuiu para sua fama na época, como indicam registros históricos.



Nascido em 1730, Wedders passou grande parte de sua vida como integrante de um circo de rua, onde exibia seu nariz gigantesco como parte do espetáculo. Embora não existam fotografias de sua época para documentar a grandiosidade de seu nariz, relatos da época afirmam que ele o exibia por toda Yorkshire, tornando-se uma figura célebre na região.

Um trecho do The Strand Magazine, Vol. XI, lançado em 1896, descreve de forma marcante a importância atribuída ao nariz de Wedders na sociedade da época. Porém, também o descreve de forma desrespeitosa como "um pouco idiota".

Apesar da fama, pouco se sabe sobre a vida pessoal de Wedders. Alguns registros sugerem que sua deformação facial pode ter sido causada por questões genéticas decorrentes de uma possível relação incestuosa em sua família.

Após sua morte, aos 50 anos de idade, pouco se soube sobre o destino de Wedders. No entanto, seu legado permanece vivo como um dos recordes mais notáveis da história.

Embora Wedders tenha sido reconhecido pelo Guinness como o dono do maior nariz da história, quem detinha a marca recentemente entre os homens era Mehmet Ozyurek, da Turquia, com uma napa medindo 8,8 cm. Até 2023, o guinness considerava o turco como a pessoa com maior nariz do mundo. Ozyurek morreu em 18 de maio de 2023. No momento, segundo o Guinness, o recorde está vago.

