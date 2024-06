Reprodução fêmur

Um caso incomum surpreende médicos do Segundo Hospital do Povo da Província de Fujian, na China. Um homem de 35 anos, identificado apenas como Sr. Ye, sofreu uma fratura no fêmur durante um ataque de tosse.



Segundo Dong Zhong, diretor do Departamento de Ortopedia do hospital, o incidente ocorreu durante um episódio de tosse, algo incomum, considerando que homens da faixa etária de Ye normalmente sofrem fraturas no fêmur como resultado de traumas graves, como acidentes de carro ou quedas de altura considerável.

Sr. Ye relatou aos médicos que sentiu uma dor aguda imediatamente após uma tosse especialmente forte, mas simplesmente ignorou como uma cãibra. Foi somente quando caminhar se tornou difícil por causa da dor que ele decidiu procurar ajuda médica.

Um raio-X revelou que Sr. Ye sofreu uma fratura no fêmur, porém sua história sobre a tosse não fazia sentido e não havia nenhum sinal de trauma físico.

Zhong e sua equipe decidiram investigar mais a fundo, questionando o paciente sobre sua saúde geral, hábitos alimentares e estilo de vida, além de realizar um teste de densidade óssea que trouxe resultados preocupantes.

A densidade óssea de Ye era semelhante à de um homem de 80 anos, o que era incomum, mesmo para homens modernos e sedentários. Este caso levanta questões sobre a saúde óssea e destaca a importância de uma abordagem preventiva para evitar complicações graves.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp