Reprodução Crocodilo visto com cobra gigante na boca

Em uma manhã tranquila na semana passada, um observador da natureza, habitante da região Top End, na Austrália, teve uma surpresa ao desfrutar de sua rotina matinal. Craig Winston, um morador local, estava apreciando sua xícara de café enquanto admirava a vista do oceano e escutava o canto dos pássaros. Porém, sua atenção foi rapidamente capturada por uma cena incomum nas águas.



Ao caminhar até os penhascos da Ilha Melville, situada ao largo da costa norte da Austrália, Craig testemunhou um crocodilo, nadando na direção oposta à costa, chamou sua atenção ao transportar algo peculiar em sua boca, uma cobra de tamanho considerável.

"A cena era altamente incomum", compartilhou Craig em entrevista ao Yahoo News. "O crocodilo parecia estar exibindo orgulhosamente sua presa enquanto dava voltas ao redor de mim antes de se afastar."

Após retornar para casa e revisar as imagens capturadas, Craig identificou a cobra como uma píton-de-cabeça-negra, uma espécie nativa da região.

"A situação foi surpreendente, mas consultei especialistas online para confirmar a identificação da cobra", explicou Craig em um post nas redes sociais. "

"Nunca vi um crocodilo comendo uma píton-de-cabeça-negra antes, mas não estou surpreso, já que os crocodilos são oportunistas e comerão qualquer coisa que possam pegar, matar ou escavar."



Craig disse acreditar que a localização desempenhou um grande papel na observação única.

"Um habitat perfeito para uma píton-de-cabeça-negra e um crocodilo coexistirem", acrescentou.

Craig atribui a diversidade do habitat local como um fator-chave para esse avistamento extraordinário. "Aqui, onde a floresta encontra o mar, há uma riqueza de vida selvagem e oportunidades para observar fenômenos naturais fascinantes", concluiu.

