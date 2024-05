Reprodução: Instagram/montagem iG Modelo se arrependeu de alongar as pernas

Uma modelo alemã chamada Theresia Fischer se arrependeu de ter se submetido a cirurgias para alongar as pernas. Ela se tornou conhecida por realizar operações que deixaram suas pernas 14 centímetros maiores.

Fischer gastou 150.400 euros (832 mil reais) em procedimentos entre 2016 e 2022, aumentando sua altura de 1,70 metros para 1,84 metros.

Aos 32 anos, Theresia precisou deixar o reality que participava, o Battle of the Reality Stars, devido as fortes dores que sentia nas pernas. Ela foi diagnosticada com infecções ósseas.

Ao jornal Bunte, a modelo revelou que teve periostite, uma inflamação do periósteo, uma camada de tecido conjuntivo que envolve o osso.

"Tive periostite, tive dores terríveis na perna esquerda, que foi causada por tantas operações – cinco só na perna esquerda", diz Theresia.

Segundo o tablóide alemão, ela teve duas infecções ósseas após as operações, que precisou dividir os ossos de Theresia e estabilizá-los com hastes de metal.

Dificuldades

A modelo notou os problemas com as pernas durante o reality. Ela disse que conseguia viver a base de analgésicos e não colocar muito peso na perna em que mais doía. No entanto, ao filmar o Battle of the Reality Stars percebeu que tinha muita dificuldade para correr ou se movimentar rapidamente pelo set.

“Quando eu tive que correr um pouco ou ser mais rápida, foi estranho por causa do metal nas pernas”, disse a modelo.

Há poucos meses, durante um exame, ela descobriu que o osso da fíbula em uma de suas pernas não havia crescido conforme planejado.

Segundo a Cleveland Clinic, a cirurgia de alongamento de membros é um procedimento que gradualmente torna o osso do braço ou da perna mais longo. A cirurgia geralmente trata de uma displasia esquelética, problemas de crescimento ósseo e diferenças no comprimento do osso.

Theresia agora almeja pela retirada das hastes de metal. “Estou ansiosa pelo dia em que essas hastes finalmente serão retiradas”, disse ao Daily Mirror.

