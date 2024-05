Reprodução/Facebook Os peixes-abissais são criaturas das profundezas do mar que vivem na escuridão total





Um peixe raro, com características semelhantes às de um alienígena, foi encontrado na costa de uma praia do Oregon, nos Estados Unidos , por frequentadores da Cannon Beach, Oregon.

A descoberta foi compartilhada pelo Seaside Aquarium, aquário local, em uma postagem no Facebook.

A espécie, no entanto, não é um extraterrestre, mas sim um peixe-abissal da espécie Himantolophus sagamius, conhecido como "footballfish do Pacífico" devido ao seu formato.



Keith Chandler, gerente geral do Seaside Aquarium, disse ao jornal USA TODAY que a equipe do aquário não viu o peixe pessoalmente. No entanto, a pessoa que encontrou a espécie enviou rapidamente fotos dele para o aquário.

"A pessoa que encontrou o peixe não quis nos deixar preservá-lo", disse Chandler. Ele acrescentou que, como a criatura foi encontrada por essa pessoa, ela tem o direito de decidir o que fazer com o peixe raro.

Conheça mais sobre o Himantolophus sagamius

Segundo a publicação do aquário, esses peixes vivem na completa escuridão a profundidades de 600 a 1.000 metros e são raramente vistos – apenas 31 espécimes foram registrados no mundo inteiro.





Este, aliás, é o primeiro encontrado em Oregon. Outras espécies, no entanto, já foram encontradas em territórios como Nova Zelândia, Japão, Rússia, Havaí, Equador, Chile e Califórnia.

Como outros peixes-abissais, essa espécie possui um bulbo luminoso na testa que atrai presas – uma adaptação essencial devido à escassez de alimento nas profundezas onde vivem. Eles devoram qualquer coisa que caiba em suas bocas.

Também segundo a espécie, o aquário informa que somente as fêmeas caçam ativamente; os machos, que são dez vezes menores, se fundem a uma fêmea, perdendo olhos e órgãos internos, e obtêm nutrientes dela.

Em troca, fornecem esperma continuamente. Entretanto, cientistas ainda não se sabe como os machos encontram as fêmeas na escuridão total.

