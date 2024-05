Montagem Homem tentou ser igual ao Ricky Martin





Fran Mariano, um fã fervoroso de Ricky Martin, investiu aproximadamente R$ 5,5 milhões em diversas cirurgias plásticas com o objetivo de se assemelhar ao famoso cantor porto-riquenho. Apesar dos muitos procedimentos, ele expressou arrependimento e reconheceu que não atingiu o resultado desejado.

"A verdade é que não tenho como pensar em arrependimento, já que não como voltar atrás voltar. Mas, sim, eu teria feito diferente se fosse hoje. Por exemplo, contentar-me com minha primeira plástica no nariz e não fazer três", disse ao site What's The Jam.

Iniciando sua jornada estética aos 18 anos, Fran, que hoje tem 33 anos, passou por cerca de 30 intervenções cirúrgicas. Entre as operações, ele realizou modificações no nariz, pálpebras, queixo, orelhas, maçãs do rosto e lábios.

Além disso, fez lifting facial e de sobrancelhas, botox, dermolipectomias, lipoaspirações, intervenções nas nádegas, nos dentes, bichectomia e preenchimento nas bolsas dos olhos.

Durante esse processo, Fran enfrentou complicações graves. Ele descreveu momentos de dor intensa e situações que colocaram sua vida em risco, como problemas sérios após a dermolipectomia e a rejeição de implantes nas nádegas. Essas complicações resultaram em anemias que demandaram transfusões de sangue.

“Passei por muitas dores físicas e estive à beira da morte por causa de cirurgias desnecessárias. Mas nunca vou me permitir envelhecer. Um dia vou crescer e tudo vai desabar, mas nunca me verei como um avô de cabelos grisalhos”, detalhou.

A obsessão de Fran por Ricky Martin começou quando ele viu o cantor na televisão, acreditando que ter a aparência de Ricky lhe traria amor e aceitação.

Reprodução Fran Mariano após a transformação





Esse desejo se intensificou após sua participação no reality show argentino "Cuestión de Peso", onde perdeu 92kg. Amigos frequentemente comentavam sobre uma suposta semelhança entre Fran e Ricky Martin, o que alimentou ainda mais sua busca por essa transformação.

Apesar do esforço e do dinheiro investido, Fran agora reflete sobre suas escolhas e reconhece que a transformação física não trouxe a felicidade esperada. Ele admite que, se pudesse voltar atrás, teria feito algumas coisas de maneira diferente.

