Reprodução: Instagram O casal Kerry Forsyth e Jenna Kenyon, e os filhos, Gracie e Jenson

Um casal lésbico resolveu engravidar em 2022, e para isso, pediram um doador de esperma no Facebook. Porém, o inesperado aconteceu, o homem que se voluntariou já havia tido um filho com uma delas. O caso aconteceu na cidade de Blackburn, na Inglaterra. Entenda a história:

Kerry Forsyth e Jenna Kenyon já tinha oito filhos, 7 de Kerry e 1 de Jenna, frutos de outros relacionamentos, mas, há dois anos, decidiram que gostariam de ter um filho juntas. Porém, após encontrarem um doador, elas descobriram que o homem já era pai de uma das filhas de Jenna, a Gracie, de sete anos atualmente.

“Estávamos procurando um doador no Facebook, então a primeira pessoa nos enviou uma mensagem com uma foto. Assim que Jenna olhou a imagem, ela reconheceu o mesmo doador de esperma que ajudou a conceber Gracie”, disse Kerry, de 38 anos ao The Mirror UK.

O casal queria um doador com cabelo escuro e pele morena, para que o bebê fosse parecido com Jenna. “Era algo importante para nós. Ele foi uma escolha perfeita”, disse Kerry.

A doação foi entregue pelo homem na casa delas e duas semanas depois, Kerry estava grávida.

“Ficamos emocionadas quando descobrimos que tinha funcionado e que eu estava grávida, e o fato de nosso bebê ter o mesmo pai biológico de Gracie foi incrível. Isso fez com que parecesse super especial", contou Kerry ao The Mirror.

Problemas na gravidez

Contudo, no exame de 12 semanas, os médicos deram a notícia de que parecia haver um problema no coração do bebê. No exame de 17 semanas, quando os médicos puderam ver o órgão com mais detalhes, foi confirmado que o bebê tinha problemas cardíacos.

“Foi um choque, pois dei à luz sete bebês sem problemas. Era muita coisa para aceitar. Ouvir que ele tinha sérios problemas cardíacos foi uma notícia devastadora. Ofereceram-nos a demissão, pois os médicos não sabiam se ele conseguiria sobreviver. Mas tanto Jenna quanto eu sabíamos que nunca poderíamos ir em frente com isso. Tínhamos que dar ao nosso filho a melhor chance possível. Se ele ainda estava lutando, então nós também estávamos lutando. Não havia como desistirmos dele", diz Forsyth.

Jenson nasceu no dia 9 de julho de 2023, no Hospital Feminino de Liverpool, às 15h35, surpreendentemente, ele nasceu exatamente no mesmo horário que irmã, Gracie.

“Foi mais um vínculo entre Jenson e Gracie”, disse Kerry. “Eles não apenas foram gerados pelo mesmo doador com cinco anos de diferença, mas agora também compartilharam hora do nascimento.”

Após uma infecção e passar por uma cirurgia no coração depois do parto, Jenson foi pra casa após 19 dias no hospital para conhecer Gracie e seus outros irmãos.

