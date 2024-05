Reprodução/Instagram (@faroukjames) Com uma base de seguidores no Instagram que ultrapassa os 250 mil, o estudante já foi detido várias vezes devido ao comprimento de seus cabelos





Farouk James, um aluno de 12 anos, está envolvido em uma disputa com sua escola, em Londres , devido à discordância sobre o cumprimento das regras do uniforme da instituição relacionadas ao comprimento de seus cabelos .

De acordo com informações do site LBC, Farouk explicou que seus cabelos são trançados de maneira ordenada quando vai para a escola, porém a instituição ameaçou expulsá-lo caso ele não os corte.

Em entrevista ao First News, o aluno disse que a medida é desrespeitosa: "Na cultura britânica negra, os meninos negros usam tranças".





Segundo os relatos da mãe de Farouk, a fotógrafa Bonnie, a escola já iniciou oficialmente a punição ao aluno. A família tentou buscar uma isenção para a penalidade, fundamentada em razões culturais e médicas, porém sua solicitação foi negada.

"Estamos profundamente abalados com essa situação, pois nos foi comunicado que se Farouk continuar recebendo punições, isso pode eventualmente levar à sua expulsão permanente, a menos que ele corte seus cabelos imediatamente", acrescentou ela.

História por trás das madeixas de Farouk

Em uma entrevista anterior, explicando a história por trás dos cabelos longos de Farouk, Bonnie compartilhou: "O pai dele é de Gana, então, culturalmente, a família me orientou a não cortar seu cabelo até que ele completasse três anos", disse ela ao site Little Things.





Continuou: "Inicialmente, isso era parte de nossa tradição cultural, então concordei em não cortar seu cabelo até que ele atingisse essa idade. No entanto, nunca imaginamos que ele cresceria tanto e continuasse a crescer."

Por fim, ela ressaltou que os pais de outras crianças abordaram-na, relatando que tiveram que cortar o cabelo de seus filhos, e essa ação resultou em grande angústia para os pequenos.

"É uma parte da identidade deles. Estamos pedindo a alguém que renuncie a uma parte significativa de si mesmo, apenas para se conformar com o que é socialmente aceito."

