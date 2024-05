Reprodução Homem pegou tubarão durante pesca





Durante uma jornada de pesca nas águas cristalinas das Bahamas, um pescador chamado Ethan teve um encontro com um gigantesco tubarão-tigre. Enquanto se aventurava no mar, Ethan lançou suas linhas com iscas naturais, na esperança de capturar alguns peixes.

Sua pescaria começou com a capturar de um peixe-pargo, um feito que o deixou animado para o que viria a seguir. Enquanto observava a atividade marinha ao redor de seu barco, Ethan avistou um tubarão-tigre imponente alimentando-se de um peixe menor.

O tubarão-tigre demonstrou sua força e resistência, puxando a linha enquanto Ethan lutava para controlar a situação. Após uma intensa luta, Ethan finalmente conseguiu trazer o tubarão para perto do barco, revelando sua estatura de 4 metros de comprimento e aproximadamente 500 kg.

Apesar da tentação de manter a captura como troféu, Ethan decidiu libertar o tubarão de volta ao seu habitat natural. Com cuidado, ele removeu o anzol da boca do tubarão e o viu desaparecer nas profundezas do oceano.

Assista ao vídeo abaixo do momento da captura:





