Sammy Teusch, de 10 anos, foi vítima de bullying em Indiana, nos Estados Unidos





Um menino de 10 anos de Indiana, nos Estados Unidos , cometeu suicídio depois de sofrer bullying na escola, conforme relatado por sua família. Eles afirmam ter feito cerca de 20 queixas à escola ao longo do último ano.

Segundo seus pais, Sammy Teusch, um aluno da quarta série da Greenfield Intermediate School, foi intimidado até a noite em que se suicidou em 5 de maio.

"Eu o segurei nos braços", disse seu pai, Sam Teusch, a WPTA, emissora de TV local norte-americana. "Eu fiz algo que nenhum pai deveria ter que fazer, e toda vez que fecho os olhos, é tudo o que consigo ver", acrescentou.

Continuou: "Estavam zombando dele por causa dos óculos no início, depois passaram a zombar dos dentes dele. Isso durou muito tempo".

"Ele foi agredido no ônibus escolar, e as crianças quebraram seus óculos e tudo mais", acrescentou o pai.

Sam também explicou que questionou a escola por diversas vezes, mas não houve nenhuma resolução ou atitude por parte da instituição.

Em entrevista à equipe da WPTA, o Dr. Harold Olin, o superintendente do distrito escolar, negou que tenha recebido qualquer relato de bullying dos pais ou do menino.

No entanto, ele reconheceu que houve conversas regulares entre os administradores da escola, o conselheiro e a família ao longo do ano, mas não pôde dar detalhes devido às regras de confidencialidade.

Reação da avó e da mãe

A avó de Sammy, Cynthia Teusch, ficou indignada com o distrito por afirmar ter uma política de tolerância zero ao bullying.

"Eles não podem simplesmente dizer que têm tolerância zero porque isso não significa que não há tolerância zero em relação aos valentões. A tolerância zero deles significa que eles não têm responsabilidade por isso", ela disse ao WPTA.

A mãe do menino, Nichole, acredita que ele tirou a própria vida devido ao bullying constante. "Ele era meu menino. Ele era meu bebê. Ele era o mais novo", finalizou.

