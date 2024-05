Reprodução/redes sociais Homem persegue policial com motosserra

Uma cena bizarra foi filmada por câmeras de segurança em Paisley, na Escócia , no começo desta semana. Um policial foi perseguido por um homem com uma motosserra . O caso aconteceu em uma rua onde um carro havia acabado de colidir com uma viatura estacionada. Assista ao momento inusitado no final da matéria.

De acordo com a mídia britânica, o suspeito foi contido por um grupo de cerca de 20 policiais escoceses. Na tentativa de conter o homem, dois oficiais ficaram feridos.

Após ser dominado, o indivíduo recebeu ordem de prisão e foi encaminhado para a delegacia mais próxima. A ocorrência permanece sob investigação das autoridades escocesas.

Assista ao vídeo abaixo:





