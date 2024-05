Reprodução/redes sociais Mulher tatuou a palavra "miau" na boca

A sueca Wilma Hägglund se tornou mundialmente conhecida após viralizar na internet. Em outubro de 2022, a jovem mostrou o resultado de uma tatuagem no lábio que deu errada. Na ocasião, ela teria pedido para o tatuador escrever a palavra "miau" na parte interna da sua boca. O profissional, porém, fez a sua "obra de arte" na área externa do lábio, revoltando a mulher.

No TikTok, Hägglund surtou ao mostrar como ficou a tatuagem. "Ele tatuou errado a p**** da minha boca", reclamou a jovem, que foi às lágrimas. O vídeo do desabafo rodou o mundo e acumulou mais de 12 milhões de visualizações na rede social.

Quase dois anos depois, Hägglund deixou de conviver com a "fama". Apesar disso, sua conta ainda recebe milhares de visualizações. O que chama atenção nos seus seguidores, entretanto, é a mudança na aparência da sueca.

Além de ter removido a tatuagem no lábio, a jovem surgiu com um longo cabelo loiro e a pele bem cuidada. A mudança de visual chamou atenção da imprensa britânica nas redes sociais.

