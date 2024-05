Reprodução Mulher foi encontrada morando em um supermercado





Uma descoberta surpreendente ocorreu em Michigan, nos Estados Unidos, quando trabalhadores contratados no telhado do Family Fare Supermarket, em Midland, encontraram uma mulher vivendo dentro de placa do supermercado.

Apelidada de "ninja do telhado", a mulher transformou o espaço em seu esconderijo pessoal, completo com móveis, despensa de comida e até mesmo uma planta doméstica.

A descoberta foi feita em 23 de abril, quando os trabalhadores encontraram um cabo de extensão que levava ao seu abrigo improvisado.

A polícia foi chamada para remover a mulher do local, oferecendo-lhe assistência habitacional, que ela recusou.

Embora não esteja claro como ela chegou ao telhado e evitou ser detectada por tanto tempo, a gerência da loja optou por banir a mulher, mas concordou em devolver seus pertences.

Não foram apresentadas acusações criminais contra a mulher, em um cenário semelhante ao ocorrido em Londres, onde um restaurante de Gordon Ramsay foi ocupado por "ocupantes profissionais".

Outro exemplo de ocupação como forma de protesto aconteceu quando membros do Camden Art Cafe ocuparam o gastropub York & Albany, também em Londres.

No entanto, eles foram posteriormente ordenados a sair pelas autoridades e serralheiros foram chamados para garantir a desocupação do local.

