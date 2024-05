Reprodução Criança foi morta em lago com jacarés





Uma criança de 6 anos com deficiências foi morta após ser jogada em um "canal infestado de crocodilos" por sua própria mãe, Savitri, em Dandeli, Karnataka. O caso aconteceu na Índia

O crime ocorreu durante uma discussão familiar entre Savitri e seu marido, Ravi Kumar Shelle, que surgiu devido às deficiências da criança, que era surda e não falava. Savitri alegou que seu marido desejava a morte do filho, culpando-o pelo assassinato.

Após jogar a criança na água, Savitri chamou vizinhos para ajudar na busca. A polícia local foi alertada sobre a situação, e mergulhadores foram enviados para procurar o menino desaparecido.

O corpo da criança foi encontrado no canal na manhã seguinte, apresentando marcas de ferimentos e uma mão faltando, aparentemente devido a um ataque de crocodilo. Tanto Savitri quanto seu marido foram presos e enfrentam várias acusações, incluindo assassinato.

O filho mais novo do casal e o corpo da criança estão sob os cuidados de parentes. O crime gerou comoção e revolta na Índia, além de levantar debates nos programas de televisão e na internet sobre a saúde mental e o apoio necessário para famílias com membros com deficiências.

