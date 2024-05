Gloucester County Porco foi capturado por policiais





Um caso inusitado agitou a tranquilidade da cidade de Gloucester, em Nova Jersey, Estados Unidos, quando um porco de 90 quilos, batizado de Pumba, conseguiu escapar de uma fazenda após escapar por um portão aberto na última sexta-feira (3).

Segundo o New York Post, a fuga chamou a atenção das autoridades do Departamento de Polícia de Washington Township, que precisaram lidar com a situação. Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram os agentes de segurança pública em ação, conseguindo capturar o porco fugitivo e o colocando em um caminhão para ser transportado de volta à fazenda.

O retorno de Pumba à sua casa foi anunciado pelo Departamento de Polícia em uma publicação no Facebook, onde explicaram que a fuga ocorreu devido a um descuido, com um portão de pastagem deixado aberto por uma criança pequena.

O dono do porco, identificado como Jay, expressou surpresa com o ocorrido, mencionando que adotou o porco há cerca de oito anos e que ele convive pacificamente com um cavalo e algumas galinhas na fazenda. Jay foi informado sobre a fuga por um vizinho que viu o episódio nas redes sociais.

Em esclarecimento sobre o caso, Jay explicou que seu neto de dois anos, que mora ao lado, provavelmente esqueceu de fechar o portão da fazenda, possibilitando a fuga do porco.

Após sua escapada, Pumba foi visto mancando próximo ao tráfego perto de lojas locais no dia seguinte. A polícia foi chamada novamente e conseguiu capturá-lo, garantindo seu retorno ao lar.





