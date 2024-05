Reprodução Abelhas foram encontradas perto do quarto da criança





A história de Saylor Class, uma criança de três anos, e seus "monstros no quarto" revelou-se uma situação surpreendente para seus pais na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Segundo informações da BBC, inicialmente, os pais pensaram que se tratava apenas da imaginação da menina, influenciada pelo filme "Monstros S.A.".

No entanto, meses se passaram e Saylor continuava insistindo sobre a presença de um monstro no quarto. Preocupados, os pais decidiram investigar a fundo. Foi então que descobriram: havia enxames de abelhas próximos à casa da família.

Diante dessa descoberta, os pais rapidamente entraram em contato com uma empresa especializada em controle de pragas. Contudo, surpreendentemente, descobriram que as abelhas são protegidas nos Estados Unidos, o que tornava o processo de remoção ainda mais complexo.

Diante desse impasse, um apicultor foi chamado para inspecionar a situação. Para a surpresa de todos, foi encontrada uma colmeia gigantesca alojada no sótão, exatamente acima do quarto de Saylor.

Estima-se que cerca de 55 mil a 65 mil abelhas estavam presentes, junto com aproximadamente 45 kg de favos de mel.

A remoção das abelhas foi um processo delicado, envolvendo cuidados especiais para proteger tanto as abelhas quanto a família. No entanto, o impacto já havia sido sentido: a casa sofreu danos significativos na fiação elétrica, estimados em mais de US$ 20 mil.

O seguro residencial da família não cobriu os danos relacionados a pragas, alegando que tais problemas são considerados evitáveis. Diante desse cenário, a família teve que arcar com os custos dos reparos.

Após a remoção bem-sucedida, as abelhas foram transferidas para um santuário, onde poderão continuar desempenhando seu papel essencial na natureza, longe do quarto de Saylor.

