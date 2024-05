Reprodução/Chigborough Farm & Fisheries Peixe com 64 kg foi o maior do tipo já capturado em todo o Reino Unido

Um pescador amador capturou o maior peixe de água doce já registrado no Reino Unido . Oficialmente conhecido como Siluro (Silurus glanis, cientificamente) é popularmente como peixe-gato , foi capturado em um lago em Maldon, no leste da Inglaterra .



Darren Reitz , de 34 anos, foi o responsável pela captura do peixe. Em entrevista à BBC News, Reitz afirmou que foi necessário uma hora e quatro pessoas para trazer o peixe à superfície. “Três dos meus amigos até pularam na água com redes já que ficamos com medo do peixe escapar”, declarou o pescador.

Lixeiro de profissão, Reitz declarou que gosta de pescar por conta da tranquilidade e do silêncio. A pescaria em questão durou cerca de 14 horas e estava próxima do fim quando o peixe foi capturado. Segundo Reitz, o peixe-gato capturado parecia um “ monstro ”.

O peixe, capturado em um lago específico para pescas, foi pesado por Paul Tallowin, proprietário do estabelecimento, que aferiu 64,4 kg , superando o recorde anterior de 58,9 kg , também de um peixe-gato.

Tallowin declarou à BBC que esse provavelmente não é o maior peixe que existe no lago. “Em média, os peixe-gato ganham cerca de 3,2 kg por ano, e esse deve ter uns 45 anos de idade. Eu acredito que existam alguns maiores, depende do que eles encontram para se alimentar”, afirmou o proprietário do estabelecimento.

Segundo a BBC, o peixe foi devolvido ao lago, mas foi fotografado junto de Reitz e ganhou o nome de Scar, que significa cicatriz em inglês.