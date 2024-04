Reprodução: Grupo de História e Arqueologia da Norton Disney Objeto dodecaedros encontrado no Reino Unido

Um misterioso objeto romano foi encontrado durante uma escavação arqueológica realizada por voluntários na vila de Norton Disney, perto do distrito de Lincoln, na Inglaterra , em 2023. O artefato agora está exposto no museu de Lincolnshire.

O objeto é um dos 33 dodecaedros já encontrados na Grã-Bretanha, e o primeiro a ter sido descoberto na região de Midlands. Ele tem 8 centímetros e pesa aproximadamente 245 gramas.

O que se sabe?

Richard Parker, secretário do Norton Disney History and Archaeology Group, afirmou à BBC que foi um "privilégio ter lidado" com o objeto, que estava enterrado há cerca de 1.700 anos.

Contudo, ele disse: "Apesar de toda a pesquisa que foi feita para o nosso dodecaedro, e outros como ele, não estamos mais perto de descobrir exatamente o que é e para que poderia ter sido usado".

“O que sabemos é que o dodecaedro Norton Disney foi encontrado no topo de uma colina em um antigo grande poço de algum tipo. Parece que foi deliberadamente colocado lá", disse Parker.

Segundo estudiosos, o objeto pode estar possivelmente ligado a rituais romanos ou a alguma religião. No entanto, os textos romanos não mencionam o objeto.

Ainda, de acordo com o grupo de arqueólogos voluntários, eles pretendem retornar à área onde o dodecaedro foi encontrado para tentar desenterrar mais pistas sobre o objeto e garantir novas descobertas.

