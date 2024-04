Getty Images/iStockphoto Cientista explicou sua teoria sobre a falta de contato entre humanos e ETs

A teoria de que existe vida fora da Terra é compartilhada há séculos, desde Roma e Grécia antigas. O motivo para os extraterrestres não entrarem em contato com humanos, ao mesmo tempo, também é estudado por diversos astrônomos e outros especialistas da área. Entre algumas possibilidades, uma ganhou repercussão recentemente.

O professor de astronomia Dr. Frederick Walter , da Inglaterra, diz em sua teoria que os alienígenas encontraram a Terra, mas foram dizimados por explosões de raios gama (GRBs). "É apenas uma das muitas explicações possíveis. Um tanto mórbida, suponho", comentou o profissional, em entrevista concedida ao "DailyMail".

As explosões GRBs são erupções de raio gama imensamente energéticas que foram observadas em galáxias distantes, ocorrendo quando o núcleo de uma estrela massiva fica sem combustível nuclear e colapsa sob o seu próprio peso, liberando uma enorme radiação.

A Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) chama as explosões de raios gama de "a classe de explosões mais poderosa do universo". Apesar disso, elas são muito raras.

"Estima-se que haja uma explosão de raios gama a cada 100 milhões de anos ou mais, em qualquer galáxia", afirmou Dr. Walter. "Ao longo de mil milhões de anos, em média, seria de esperar que um número significativo de civilizações fossem erradicadas", acrescentou.

Sem preoucupação

Já quanto às explosões, o professor de astronomia afirmou que não há perigo para os habitantes da Terra.

"Não adianta se preocupar com qualquer ameaça potencial à humanidade vinda de uma GRB. Elas são raras e direcionadas, o que torna muito menos provável que atinjam a Terra", disse". "E não é algo para o qual você possa se preparar", finalizou.

