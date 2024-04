Reprodução: commons Noiva quase cancela casamento ao descobrir algo sobre o futuro marido antes da cerimônia

Uma noiva quase cancelou o casamento ao encontrar o noivo sendo amamentado pela mãe momentos antes da cerimônia. O caso foi contado em um episódio do podcast britânico The Unfiltered Bride.

A planejadora profissional de casamentos Georgie Mitchell contou a história que viralizou no TikTok.

Mitchell apresenta o podcast sobre casamento ao lado de Beth Smith, que tem uma empresa de eventos. Em determinado episódio do programa, a planejadora revela a história que uma maquiadora contou a ela há um tempo.

“Em duas ocasiões me contaram essa história. Eu não estava neste casamento, mas me contaram isso. Vamos chamá-la de Jenny. Jenny me disse: 'Eu fiz um casamento outro dia e você não vai adivinhar o que aconteceu'. Ela disse que a noiva precisava ir ao banheiro pouco antes da cerimônia. Isso é como uma pré-cerimônia. Ao entrar no banheiro, ela viu o que foi suficiente para encerrar um casamento."

Beth tentou adivinhar o que tinha acontecido, perguntando se a noiva havia encontrado o noivo com outra pessoa. E Georgie respondeu: “Pior do que qualquer coisa sexual, mas ele estava lá, o noivo estava lá”.

Beth questionou se o noivo estava “usando drogas”, Georgie disse que não e revelou que ele "estava sendo amamentado pela mãe”.





Smith ficou em estado de choque, assim como as pessoas nos comentários do vídeo, que disseram:

“O homem mais forte não conseguia levantar meu queixo agora", comentou o usuário Rhi.

"Levou o 'filhinho da mamãe' a um nível totalmente novo", disse, Pip2035334.

"Quando ela dizia 'pior' eu estava pensando certo, ok, bem, o que poderia ser então, NÃO ESTAVA ESPERANDO ISSO !!!", exclamou SizoLee.

