Reprodução: Redes Sociais Casal indiano cede todos os bens para virar monge

Um casal indiano jogou fora uma fortuna de £24 milhões para se tornarem monges janistas. O valor convertido em real fica R$ 154.599.481,34 (BRL). O estilo de vida escolhido agora dispensa a vida de luxo e depende de doações para sobreviver.

Bhavesh Bhandari e sua esposa Jinal Bhandari entregaram o dinheiro e os bens para “caminhar no caminho da renúncia e da salvação”. A inspiração para o novo modo de vida veio dos filhos, de 19 e 16 anos, que são monges janistas desde 2022.

Agora, eles viverão da caridade e terão um número de pertences limitados. No início do mês, houve uma procissão em Sabarkantha, onde o casal sacrificou todos os seus bens materiais como primeiro passo para a vida de monge, segundo o tabloide The Sun.

Durante a procissão, eles jogam os pertences para a multidão enquanto andam em uma carruagem.

“Decidi escolher o caminho certo para viver e, para isso, escolhi a vida monástica", disse Bhavesh. “Tive uma vida pródiga e não enfrentei nenhuma dificuldade… nem mesmo nos meus negócios. Estou feliz com a decisão", continuou.

O casal agora será reconhecido como mumukshus – pessoas que estão focadas em alcançar a libertação, em prol do conhecimento e da verdade.

O estilo de vida faz também com que eles andem descalços por todo o país e valorizem a crença enfatizada em educação e na vida sem violência, focada na autopurificação.

No próximo dia 22, Bhavesh e Jinal farão um juramento com outras 33 pessoas da comunidade na margem do rio Sabarmati, em Ahmedabad. A cerimônia reunirá monges mumukshus, que renunciarão a todos os prazeres mundanos em busca da libertação.

