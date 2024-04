Reprodução/Instagram Motociclista tiktoker tinha apenas 22 anos

A norte-americana Taylor Jean Skromme, uma motociclista que publicava conteúdo para o Tik Tok, gravou um vídeo afirmando que morreria. Horas depois do post, a esportista de 22 anos sofreu um grava acidente e não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. As informação são do tabloide DailyMail.

“Não está claro a que hora do dia ela postou aquele vídeo, mas naquela mesma noite Taylor morreu em um acidente de bicicleta enquanto voltava para casa depois do evento semanal Bike Night ao qual ela compareceu com seus amigos motociclistas", explicou o podcaster conhecido como Tuv.

Taylor Jean Skromme postou o vídeo provocando seus "haters". Na publicação, ela ironizou os comentários que afirmavam que ela "se mataria" com sua moto de alta velocidade. Segundo o DailyMail, o acidente envolveu outros motociclistas, e um homem de 29 anos também morreu.

