Brittany McGinnis Viola, uma elefante de 58 anos, escapou de seus tratadores enquanto tomava banho na tarde de terça-feira

Um elefante de circo alterou a rotina dos moradores de Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos, ao fugir do local onde estava e sair caminhando pelas ruas da cidade na terça-feira (16).

Tola, de quase 40 anos, escapou de do Centro Cívico de Butte, onde está o circo da qual ela faz parte, o Jordan World Circus. Ela foi reconduzida ao local pelos seus tratadores.

Como ela escapou

A elefanta se assustou com o tiro que saiu pela culatra, de acordo com o gerente geral do Centro Cívico, Bill Melvin, e ela caminhou cerca de 100 metros do local antes que os treinadores a trouxessem de volta.

“O circo, claro, é muito profissional, e eles tinham um treinador profissional e ele estava muito calmo e o animal estava calmo e eles conseguiram recuperá-lo imediatamente”, disse Melvin ao jornal local Daily Montanan.

O circo também confirmou que o elefante voltou em segurança.