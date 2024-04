Reprodução Modelo brasileira sofreu queimaduras nos pés





A influenciadora brasileira Thammy Caroline, conhecida como MC Thammy, corre sério risco de não poder andar mais após ter queimado os pés durante um desafio viral nas redes sociais. O caso deixou a influencer com queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés, a ponto de ela não conseguir mais se locomover sem auxílio.

Thammy participava do desafio N1 Influencers, criado pelo cantor Anderson Neiff, que propõe que influenciadores fiquem com os pés em um balde de gelo e sal por 15 minutos. A ideia do desafio era testar a resistência dos participantes, mas Caroline sofreu queimaduras graves.

A equipe médica que a atendeu relatou que ela correu sério risco de perder os dedos dos pés. Apesar da gravidade do caso, Thammy recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa, mas sem garantia de que poderá voltar a andar normalmente.

O cantor Anderson Neiff, responsável pela criação do desafio, assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e se comprometeu a ajudar as vítimas com as despesas médicas.

Thammy agora tem que usar uma cadeira de jardim de plástico para se locomover, com a ajuda de sua mãe. Seus pés ficaram pretos após a brincadeira nas redes sociais, e ela ainda não sabe se voltará a andar normalmente.

Outro influenciador que também participou do desafio, Artur Bras, também teve queimaduras nos pés, mas seus ferimentos são menos graves que os de Thammy.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp