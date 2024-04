Reprodução/redes sociais Caminhão tombando na África do Sul

Uma cena assustadora foi filmada neste sábado (6), em Western Cabe, na África do Sul . Por conta dos fortes ventos que atingiram a cidade, um caminhão que levava um trailer tombou e caiu de um viaduto. O caso aconteceu na Rodovia N1, um dos principais acessos à Cidade do Cabo.

De acordo com a imprensa local, ninguém ficou ferido. Isto porque o motorista do caminhão abandonou a cabine antes do incidente. Já o veículo que carregava o trailer não foi puxado pelo vento, informou o jornal sul-africano "News24."

Ainda segundo a publicação, outros veículos tombaram na pista. Por isso, o tráfego precisou ser paralisado pelo risco aos motoristas.

A Agência Nacional de Rodovias da África do Sul informou que os ventos ultrapassaram 90km/h. A agência ainda emitiu alerta para possíveis danos estruturais, falha no abastecimento elétrico e rico à vida em Western Cape no fim de semana.

