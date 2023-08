Reprodução/Twitter Tempestade supercelular atingiu a cidade de Tacheng, próxima da fronteira com o Cazaquistão

Uma nuvem de tempestade supercelular chamou a atenção de moradores de Tacheng, no noroeste da China, no último sábado (12). A tempestade foi registrada por moradores locais, e é possível ver a gigantesca nuvem sobre o céu da cidade.

Segundo agências de notícias locais, cidades próximas de Tacheng também foram afetadas pelas fortes chuvas trazidas pela tempestade, mas devido à curta duração do fenômeno, não foram causados estragos.

12 de agosto, em Tacheng, Xinjiang, nuvens de tempestade apareceram no céu. A cena foi espetacular, como um efeito especial. pic.twitter.com/Iw6o61ebJN — Paulo Lei (@PauloAlei) August 13, 2023

As tempestades supercelulares são raras e podem durar de duas a seis horas. e podem atingir um raio de até 32 km. Essas tempestades ocorrem quando há a presença de uma corrente de ar ascendente no interior da nuvem. A partir das supercelulas podem ocorrer chuvas bastante volumosas, chuva de granizo e até tornados, mas não há informações dessas ocorrências na região de Xinjiang, que faz fronteira com o Cazaquistão.