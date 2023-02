Reprodução: redes sociais - 14/02/2023 Banana gigante

Nos últimos dias, fotos de uma banana gigante viralizou na internet. Trata-se de um plátano havaiano, um tipo de banana que possui maior teor de amido. A planta ainda pode atingir até quatro metros de altura.

Conhecida também como hua moa , ela pode gerar frutos de até 25 cm e ser consumida naturalmente, no entanto, o preparo mais adequado para esse tipo de banana é comê-la cozida ou frita.

A imagem foi divulgada pelo perfil de memes intitulado Lance, e já alcançou mais de 5,4 milhões de visualizações, recebendo 54 mil curtidas e quase dois mil comentários.





Segundo o site italiano Slow Food Foundation for Biodiversity, a hua moa é originária da Polinésia. Ela foi espalhada pelo Pacífico Sul ao longo dos anos. A fruta ainda se tornou bastante comum nas ilhas havaianas e Flórida, nos EUA, especialmente na região de Miami, tornando-se frequente nas cozinhas de muitos descendentes de latinos.

Para o site Miami Fruit, que realiza a venda desse tipo de banana, a fruta tem textura densa e cremosa.

