Reprodução/Quest Red Brittany revela que é viciada em sexo desde 2019

Uma mulher revelou uma história um tanto inusitada em durante um programa televisivo britânico: ela foi internada após ficar com um vibrador de 20 centímetros ficar preso no seu reto.

A norte-americana Brittany, de 28 anos, explicou que o objeto tinha formato dividido em esferas, que aumentavam gradativamente. De acordo com ela, havia muito lubrificante no utensílio e, em determinado momento, não era mais possível segurá-lo com firmeza.

“Muitas vezes minhas mãos não davam conta, porque ele entrou com tanta facilidade no ânus, que tive que soltá-lo para dentro do reto”, revelou.

Mas ela esperava conseguir recuperá-lo depois. Não foi o que aconteceu. Após cerca de 20 minutos, a mulher notou que o objeto estava sendo cada vez mais sugado pelo seu corpo enquanto continuava vibrando.

Assustada, Brittany percebeu que perdeu o controle da situação e decidiu entrar em contato com serviços de emergência do Alabama, local onde reside nos Estados Unidos.

Leia Também

Ela recebeu o atendimento do cirurgião geral Dr. George Crawford que, em entrevista ao “Stuck”, mesmo programa onde a mulher revelou a história e que é exibido no canal britânico Quest Red, revelou que ficou bastante surpreso com a situação.

O médico, no entanto, afirmou que ela teve sorte porque a chance do objeto ter causado lesões, sangramentos e problemas mais graves em outros órgãos era muito grande.

"Se isso acontecer, o indivíduo pode ter um buraco no reto e as fezes ou o que quer que esteja por lá pode ir para o restante do abdômen", disse o médico.

Ainda segundo o Dr., o procedimento para remover o vibrador do corpo de Brittany foi simples. Os médicos precisaram apenas de um par de pinças finas de metal para puxá-lo para fora do corpo dela.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.