Reprodução O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais

O estacionamento de um mercado localizado em Mesquite, no Texas, Estados Unidos, foi tomado por um grupo de pássaros. O momento foi gravado e gerou comoção quando compartilhado nas redes sociais.

Em vídeo, é possível ver milhares de pássaros no chão e sobrevoando o estacionamento. Confira:

As imagens foram gravadas por Denis Mehic, durante o vídeo ele diz que não vai sair do carro e que o momento é assustador. Além dele, outras pessoas precisaram esperar dentro do veículo.

Nos comentários da publicação, vários comentários classificaram o vídeo como um sinal de “morte”, “desastre” e “apocalipse”.