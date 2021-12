Montagem iG / Reprodução TikTok Crocodilo tentou atacar a mulher

Na Austrália, uma mulher quase foi atacada por um crocodilo enquanto fazia um passeio de barco. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais.

Em pouco menos de três dias, o vídeo viralizou e alcançou mais de 40,7 mil visualizações no TikTok , chamando a atenção dos internautas pelo susto que ela leva com o incidente.

Nas imagens, é possível ver a australiana parada em cima do barco enquanto filmava o animal de cima. O crocodilo, que aparentemente também estava imóvel, saltou de uma hora para a outra, fazendo com que a mulher desse um passo para trás. Na gravação, também é possível ouvir o grito dela, que se assusta com a investida do réptil.





Assista ao vídeo: