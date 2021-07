Foto: Reprodução/ City of Dalton Fire Department Guaxinim invadiu casa em Dalton, nos Estados Unidos e foi resgatado por bombeiros





Um guaxinim pareceu se arrepender após invadir uma casa no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O Corpo de Bombeiros resgatou o animal selvagem que foi fotografado cobrindo os olhos com a pata, com uma expressão de quem está "envergonhado" pela atitude.

Acostumados com resgates de cães e gatos, os bombeiros da cidade de Dalton foram surpreendidos com um chamado para retirar um guaxinim de uma residência.

“Você nunca sabe o que o dia te reserva quando aparece para seu turno como bombeiro. Claro, ocasionalmente, pode haver um gato que precise ser resgatado de uma árvore, mas um guaxinim? Essa é nova”, diz uma publicação feita no perfil do Corpo de Bombeiros de Dalton.

“Como você pode ver, ele ficou muito envergonhado com isso, mas não é nada para se envergonhar. Todos nós precisamos de uma mão amiga de vez em quando”, continua o texto.

Depois do acontecido, o animal foi levado em segurança e devolvido à natureza. “Depois de ajudar nosso novo amigo, esperamos que ele seja menos aventureiro em sua busca por lanches de agora em diante.”, finalizou.