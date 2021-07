Reprodução NY Post Adolescente de 15 anos morreu na hora ao ser atingida por carro no meio da rodovia

Adolescente de 15 anos foi atropelada fatalmente por um veículo após saltar do carro da mãe em movimento. O caso ocorreu no Texas, Estados Unidos , na última segunda-feira (5).

Segundo informações do “NY Post”, a jovem discutia com a mãe instantes antes de se jogar do veículo, e outro carro, logo atrás, não teve tempo de parar, atingindo ela em cheio. A garota morreu na hora.

“Muitas pessoas ficaram traumatizadas com tudo o que aconteceu”, afirma o xerife Thomas Gilliand. Até o momento, não está esclarecido o motivo pelo qual a adolescente pulou do carro .

O condutor do carro que atropelou a garota não parou para prestar socorro, e investigadores tentam localiza-lo. Caso as investigações caminhem para uma condenação, ele pode ser acusado de deixar a cena do acidente.