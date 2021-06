AP Photo / Rick Rycroft Ratos invadem presídios, hospitais, casas e empresas na Austrália





Uma infestação de ratos devastou o leste da Austrália forçando a evacuação de um presídio, enquanto as autoridades consertam os fios roídos e retiravam os ratos mortos e em decomposição das paredes e tetos. As informações são da AP News.

Cerca de 200 funcionários e 420 detentos do Centro Correcional de Wellington na zona rural do estado de New South Wales serão transferidos para outras prisões na região, enquanto a limpeza e reparos são feitos, segundo o Comissário de Serviços Corretivos Peter Severin afirmou nesta terça-feira (22).

“A saúde, a segurança e o bem-estar dos funcionários e presidiários são nossa prioridade número 1, por isso é importante agirmos agora para realizar o trabalho de remediação vital”, declarou Severin.

Os ratos também afetaram as zonas de cultivo de grãos do estado mais populoso da Austrália, destruindo plantações, montes de feno e invadindo casas, escolas, hospitais e empresas.

A reclamação mais comum sobre a peste é o cheiro da urina e da decomposição dos ratos. Algumas pessoas afirmam terem sido mordidas enquanto dormiam, carcaças dos ratos são encontradas em calhas, poluindo tanques de água das fazendas, causando doenças.





A infestação de ratos costuma acontecer após a chuva, depois de um longo período de secas. O pesquisador de ratos do governo Steve Henry disse que o número de ratos começou a dimunuir, pois a espécie sempre para de reproduzir durante o inverno do hemisfério sul. Mas se as condições forem favoráveis ​​na primavera, eles podem voltar em grande número.