Uma mulher quase foi atingida por um sofá jogado pela janela por um vizinho. Um vídeo filmado por uma câmera de segurança mostra o exato momento em que o sofá cai ao lado da mulher, que havia acabado de sair do prédio em Uskudar, na Turquia. As informações são do jornal Extra.

Segundo o "Sun", citando a imprensa local, Mesut Duran comprou um novo sofá e precisava se livrar do antigo. Para não carregar o sofá pelas escadas abaixo, ele jogou o móvel pela janela. Incidente ocorreu em 9 de junho, entretanto, só agora viralizou.



Veja vídeo:

Turkish man almost kills neighbor by dropping sofa out from window #Turkey https://t.co/oA5XOZDOrD pic.twitter.com/3n7UJ3lGSC — Duvar English (@DuvarEnglish) June 12, 2021





"Comprei um sofá novo. Procurei e não havia ninguém na frente do prédio. Eu decidi que estava tudo bem jogar o velho sofá pela janela", declarou Mesut ao site de notícias DHA.

"Minha vizinha saiu do prédio no momento em que joguei o sofá no chão. O sofá quase caiu sobre ela. Ela estava com medo. Eu também fiquei chocado quando ela saiu de repente do prédio", completou.