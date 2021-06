Reprodução/Instagram Jovem enfrentou urso para salvar os cachorros

Uma jovem de 17 anos enfrentou um urso enorme para salvar seus cachorros no Vale San Gabriel, na Califórnia ( EUA ). O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais. A gravação viralizou e ultrapassou as 600 mil visualizações.

No vídeo, é possível ver três ursos – dois filhotes e um adulto – andando em cima do muro da casa. Assim que os cachorros perceberam a presença dos animais, saíram correndo na direção dos ursos, pularam no muro e começaram a latir. Os filhotes do urso maior fugiram para o meio das folhagens, mas o adulto reagiu e começou a atacar os cães com a pata.

Pouco tempo depois, Hailey Morincio apareceu e empurrou o urso para salvar os cachorros . O animal caiu para fora do quintal da casa e a menina saiu correndo com os cães.

Nas redes sociais, a jovem disse que torceu um dedo e machucou o joelho na confusão. A prima de Hailey, Stephanie Lopez Villalobos, também compartilhou o vídeo em seu perfil do Instagram e elogiou a coragem da adolescente. "Minha prima Hailey acabou de lutar contra a mamãe ursa e venceu!", escreveu na publicação.

Assista:





Após perceber a grande repercussão, a garota disse que refletiu sobre o quanto a atitude tomada por ela foi perigosa e alertou para que outras pessoas não repitam o ato.