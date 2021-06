Reprodução Toalha empanada que foi entregue no lugar de um frango frito

Uma mulher abriu um de seus aplicativos de delivery para pedir um frango frito no restaurante Jollibee na cidade de Taguig, nas Filipinas. Quando chegou a encomenda, ela tentou cortar o que deveria ser o frango, mas não conseguiu. Quando abriu a massa com as mãos, descobriu que se tratava de uma toalha empanada.

Indignada, a mulher identificada como Perez fez uma publicação em suas redes sociais, e acabou atingindo mais de 80 mil compartilhamentos.

"Isso é realmente perturbador", escreveu. "Como diabos você coloca a toalha na massa e até a frita!?!?"

"Eu realmente pensei que as publicações reclamando de coisas estranhas nos pedidos deles eram inventadas, agora eu sei que isso realmente acontece!", reclamou.



O restaurante não se pronunciou sobre o caso.