Reprodução Santiago Peña

A prisão preventiva do ex-presidente do Paraguai Santiago Peña terá condições diferentes das encontradas em uma penitenciária convencional. Detido no Regimento de Escolta Presidencial (REP), em Assunção, ele ficará em um dormitório sem grades, poderá receber visitas e terá autorização para utilizar o telefone celular.

As condições foram detalhadas neste domingo (08) pelo comandante da unidade militar, coronel José Dayub, em entrevista à rádio 1020 AM. Segundo ele, o local não possui celas nem estrutura penitenciária específica para receber pessoas presas.

"Temos dormitórios, não temos algum local com grades ou coisas assim. É um dormitório com uma porta normal, com chave", explicou Dayub, segundo o jornal paraguaio ABC Color.

Onde Santiago Peña ficará preso?

Peña cumpre prisão preventiva no Regimento de Escolta Presidencial, unidade militar localizada em Assunção. O espaço não funciona como uma prisão convencional e, segundo o comandante, não havia outras pessoas privadas de liberdade no local.

Reprodução X Regimento de Escolta Presidencial

O ex-presidente ficará em um dos dormitórios utilizados pela estrutura militar. O quarto tem uma porta comum, que pode ser trancada, mas não conta com grades ou características de uma cela.

A transferência para o quartel ocorreu após a decisão judicial que determinou a prisão preventiva. O juiz Humberto Otazú considerou que havia risco de fuga e possibilidade de interferência nas investigações sobre o caso Ueno Bank.

Ex-presidente poderá usar celular e receber visitas

A decisão judicial prevê a condição de "livre comunicação". Na prática, isso permite que Peña utilize o próprio telefone celular e receba visitas durante o período de reclusão.

O comandante afirmou que consultou a assessoria jurídica da unidade para esclarecer o alcance da determinação e seguir as condições estabelecidas pela Justiça.

Reprodução/X Santiago Peña, presidente do Paraguai, passa por julgamento de impeachment no Senado

A unidade militar ofereceu ao ex-presidente café da manhã, almoço e jantar. No entanto, Peña manifestou a intenção de pedir à família que forneça a alimentação durante a prisão.

De acordo com Dayub, os familiares poderão levar as refeições em horários aproximados: às 8h, ao meio-dia e entre 18h e 19h.

O comandante também afirmou que o amplo terreno do quartel oferece condições para caminhadas e atividades físicas. Ele, porém, ainda precisava consultar se a decisão judicial autoriza Peña a realizar exercícios no local.

Por que Santiago Peña foi preso?

A prisão preventiva foi determinada no sábado (07), no âmbito da investigação sobre o Ueno Bank. Peña foi destituído da Presidência do Paraguai pelo Senado e responde a acusações de suposta lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, como autor.

A investigação apura a participação do ex-presidente em operações envolvendo depósitos de recursos públicos e fundos previdenciários no banco. Segundo a Promotoria, valores de órgãos estatais teriam sido mantidos e ampliados na instituição durante o período em que Peña ocupou a Presidência.

A defesa do ex-presidente contesta as acusações e questiona a necessidade da prisão preventiva. O processo ainda está em andamento, e Peña não foi condenado.