Reprodução/Instagram Benjamin Daniel Gabriel, dançarino e coreógrafo nigeriano

O dançarino e coreógrafo nigeriano Benjamin Daniel Gabriel, conhecido como Bendancer, concluiu uma maratona de dança de 168 horas, em Lagos, na Nigéria.

O objetivo era estabelecer um novo recorde mundial de maior tempo dançando sozinho, superando a marca de 127 horas alcançada pela indiana Srushti Sudhir Jagtap em 2023. O resultado, porém, ainda precisa ser confirmado pelo Guinness World Records, responsável por analisar as provas da tentativa.

Bendancer começou o desafio em 21 de setembro, com a meta de dançar por 168 horas. Antes do evento, a organização havia informado que a tentativa aconteceria até 27 de setembro, mas o dançarino concluiu a maratona na madrugada do dia 29.

Durante as apresentações, ele misturou diferentes estilos de dança e música, como afrobeats, fuji, jazz e zouk. Também vestiu roupas tradicionais da Nigéria, como agbada e dashiki, para mostrar a diversidade cultural do país.

Pelas regras do Guinness World Records para esse tipo de desafio, o participante pode descansar cinco minutos a cada hora de dança. Esse tempo pode ser acumulado para permitir pausas mais longas.

Uma equipe médica ficou de prontidão durante o evento, e refeições leves foram oferecidas ao dançarino.

Recorde atual é de jovem indiana

A marca que Bendancer pretende superar pertence à indiana Srushti Sudhir Jagtap, que dançou por 127 horas entre 29 de maio e 03 de junho de 2023. A tentativa aconteceu na cidade de Latur, na Índia.

Segundo o registro oficial do Guinness World Records, Jagtap dançou principalmente o kathak, um estilo tradicional de dança clássica indiana.

Se as 168 horas de Bendancer forem aprovadas, ele estabelecerá um novo recorde mundial nessa categoria. Até que a análise seja concluída, porém, a marca alcançada pelo nigeriano ainda não pode ser considerada oficialmente reconhecida.





Quem é Bendancer?

Gabriel tem 18 anos de experiência profissional e trabalha em diferentes áreas, como dança, criação de coreografias, direção artística, modelagem, orientação de atividades físicas e consultoria em dança.

Ele também fundou a Bendancer Academy International, uma escola que oferece formação e orientação para jovens interessados em dança. Além disso, já atuou como coordenador regional de dança no nordeste da Nigéria, ligado ao Dance Guild of Nigeria, grupo do setor artístico.

O dançarino também se apresentou ao lado de Made Kuti e do grupo The Movement. Segundo a emissora estatal nigeriana Voice of Nigeria (VON), ele foi o primeiro homem a se apresentar como dançarino dentro da tradição artística da família Kuti no New Afrika Shrine, espaço cultural nigeriano.

Entre os eventos de sua carreira estão o festival Felabration, a final do reality show Big Brother Naija, em 2021, e festivais internacionais.