Christian Caron – Creative Commons A-NC-SA Sentineleses são o povo indígena mais isolado do mundo, que vivem na Ilha Sentinela do Norte

Uma pequena ilha isolada no Oceano Índico abriga uma das comunidades mais reclusas do planeta. Os sentineleses vivem na Ilha Sentinela do Norte, no arquipélago das Ilhas Andamão e Nicobar, na Índia, e rejeitam intensamente o contato com o mundo exterior.

Considerados um dos povos indígenas mais isolados do mundo, os sentineleses vivem em um território de aproximadamente 60 km². O acesso à ilha é proibido pelas autoridades indianas, que mantêm uma zona de proteção ao redor do local para preservar o modo de vida da comunidade e evitar os riscos associados ao contato com pessoas de fora.

A Marinha Indiana e a Guarda Costeira patrulham a área para impedir que embarcações se aproximem da ilha.

Como vivem os sentineleses?

A. Justin, An. SI/Survival Internacional Sentineleses são o povo indígena mais isolado do mundo, que vivem na Ilha Sentinela do Norte





Por não manterem contato regular com outros povos, grande parte do que se sabe sobre os sentineleses foi obtida por meio de observações realizadas à distância, a partir de embarcações que permaneceram afastadas da costa, além de raros períodos no passado em que autoridades indianas conseguiram se aproximar.

Os sentineleses são descritos como um povo que vive da caça, da coleta e da pesca nas águas costeiras. Eles também constroem pequenas embarcações utilizadas em águas rasas. Os barcos são impulsionados e direcionados com o auxílio de varas e remos.

A ilha é coberta por floresta tropical. Os moradores utilizam diferentes tipos de abrigo, incluindo grandes estruturas comunitárias com várias lareiras, que podem ser compartilhadas por diferentes famílias, e construções mais temporárias, sem paredes, que às vezes são observadas próximas à praia.

A população sentinelesa é desconhecida. Estimativas feitas a partir de observações ao longo dos anos costumam apontar para um número entre 50 e 150 pessoas.

Os homens e as mulheres utilizam adornos feitos de fibras, como cordões, colares e faixas. Os homens também são frequentemente observados carregando arcos e flechas e outros instrumentos utilizados para caça e pesca.

Apesar do isolamento, os sentineleses incorporaram alguns materiais provenientes do mundo exterior ao seu cotidiano.

Eles aproveitam metais que chegam à costa carregados pelas ondas ou que são recuperados de naufrágios nos recifes ao redor da ilha. O ferro, por exemplo, pode ser trabalhado e utilizado nas pontas de flechas.

Tentativas de contato

Ao longo das últimas décadas, autoridades indianas realizaram diversas tentativas de aproximação. Durante a década de 1970, equipes chegaram à ilha levando presentes para os moradores.

Em uma dessas expedições, um porco e uma boneca foram deixados na praia. Os animais e os objetos, no entanto, foram recebidos com flechas e posteriormente enterrados.

Outras expedições levaram cocos, bananas e pedaços de ferro. Em algumas ocasiões, os sentineleses aparentemente aceitaram os objetos; em outras, reagiram às equipes com flechas.

As missões regulares de aproximação e entrega de presentes foram interrompidas em 1996. Após pressão de organizações locais e da Survival International, movimento internacional de defesa dos povos indígenas, o governo indiano abandonou a política de contato regular com a comunidade.

Estrangeiros já tentaram chegar à ilha

Apesar da proibição, estrangeiros já tentaram se aproximar da Ilha Sentinela do Norte. Em 2018, o norte-americano John Allen Chau entrou ilegalmente no território e foi morto pelos sentineleses.

Anos depois, em março de 2025, o também norte-americano Mykhailo Polyakov, que produz conteúdo para o YouTube, conseguiu chegar às proximidades da ilha. Segundo as autoridades indianas, ele deixou no local uma lata de refrigerante e um coco antes de deixar a região.

Polyakov foi posteriormente detido pelas autoridades indianas por violar as restrições de acesso à ilha.

Por que ninguém pode visitar a ilha?

Atualmente, a entrada na Ilha Sentinela do Norte é proibida. A legislação indiana estabelece uma área de proteção ao redor do território, e as autoridades realizam patrulhamento para impedir a aproximação de pessoas de fora.

A política de isolamento tem como objetivo preservar a comunidade e reduzir os riscos de transmissão de doenças, conflitos e interferências externas.