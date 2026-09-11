Reprodução/CNCA Wang Chunwen

O empresário chinês Wang Chunwen, de 98 anos, foi homenageado no início de setembro com o Prêmio de Caridade da China após doar quase R$ 45 milhões para ações sociais desde 2001. Morador do condado de Ninghai, na província de Zhejiang, ele destinou o dinheiro à construção de pontes, estradas, além de ajudar pessoas em dificuldades.

A quantia fez com que seu nome ganhasse destaque nas redes sociais da China. Entre os comentários, pessoas o chamam de “Buda vivo”.

A relação do empresário com a caridade começou muito antes de ele acumular dinheiro com os negócios. A história teve origem ainda na infância, quando Wang precisou começar a trabalhar e passou a conviver de perto com pessoas que enfrentavam dificuldades.

Wang perdeu o pai aos 13 anos e precisou abandonar os estudos para trabalhar como aprendiz. Na época, viu pessoas que não tinham dinheiro sequer para comprar comida ou roupas. A experiência fez com que ele prometesse a si mesmo que, caso um dia tivesse dinheiro, ajudaria quem precisasse.

A dor dos outros também é a minha dor. Wang Chunwen, empresário chinês.





A mãe de Wang ensinava ao filho que, quando tivesse dinheiro, deveria usá-lo para fazer o bem. Mesmo sem dinheiro, dizia que ele deveria continuar sendo uma boa pessoa.

Reprodução/CNCA Foto de quando Wang Chunwen quando ele era aprendiz





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Acidente mudou sua trajetória

Na década de 1980, durante uma visita a um cliente, um cachorro avançou contra Wang. Ao tentar recuar, o empresário não percebeu que havia um poço atrás e caiu dentro dele.

Preso na água, teve dificuldade para sair e começou a perder as forças. Uma pessoa que passava pelo local ouviu seus pedidos de socorro e conseguiu resgatá-lo. Depois do acidente, Wang decidiu que dedicaria sua vida às boas ações. A partir de então, começou a financiar projetos em sua região.

Depois desse incidente, meu único desejo passou a ser fazer caridade e praticar boas ações. Wang Chunwen, empresário chinês.









Sem herança para os filhos

Apesar de ter acumulado patrimônio com a empresa, Wang nunca comprou um carro ou uma casa de luxo e vive em um imóvel modesto. Uma de suas roupas foi comprada por volta de 1990 e ainda é usada, 36 anos depois. A cama de madeira onde dorme tem entre 70 e 80 anos.

Se eu fosse de carro entregar dinheiro a quem precisa, eles me veriam como alguém superior. Mas, se eu fosse de bicicleta, me veriam como igual. Wang Chunwen, empresário chinês.





Wang também usa sapatos de tecido que foram consertados várias vezes por sua esposa, Chen Jijin. Ela morreu em 2021, depois de 72 anos ao lado do marido, e também participava das ações de ajuda a pessoas necessitadas.

Reprodução/CNCA Wang Chunwen e sua esposa





Mesmo depois de construir um patrimônio milionário, Wang decidiu que suas economias não serão deixadas como herança para os filhos. Para ele, os dois devem construir a própria vida com o dinheiro que conseguirem ganhar.

Eu faço doações enquanto estou vivo e continuarei fazendo doações depois que morrer. Wang Chunwen, empresário chinês.



