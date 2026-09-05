Reprodução/redes sociais Passageiro é amarrado após ataques racistas e homofóbicos em voo

Um passageiro da American Airlines foi amarrado com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico por outros passageiros e tripulantes na noite da última quinta-feira (3), após proferir insultos racistas e homofóbicos durante um voo nos Estados Unidos.

O homem estava em um voo que partiu de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Segundo testemunhas, ele teria começado a proferir insultos homofóbicos contra o passageiro que estava sentado ao seu lado e também o teria agredido fisicamente.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight. According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh— Complex (@Complex) September 4, 2026





A situação exigiu a intervenção de tripulantes e de outros passageiros. Durante o episódio, o homem também teria dirigido insultos racistas a uma das comissárias.

Em outro momento de descontrole, o passageiro teria quebrado o computador do homem que estava no assento ao lado. Diante da confusão, três passageiros intervieram e ajudaram a contê-lo, amarrando seus braços e pernas com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico.

O comportamento do homem fez com que a aeronave fosse desviada. O voo precisou realizar um pouso não programado em Baltimore, em Maryland.

Passageiro foi preso

Em declaração ao New York Post, a American Airlines informou que a mudança de rota ocorreu devido a um “passageiro problemático”. Segundo a companhia, quando a aeronave pousou, policiais receberam o avião e auxiliaram no desembarque do homem antes que o voo prosseguisse para Newark.

O passageiro foi preso pela Polícia de Transportes de Maryland e indiciado com base na legislação estadual. O caso também é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Após a retirada do homem, o voo seguiu viagem normalmente para Newark.