Passageiro é amarrado após ataques racistas e homofóbicos em voo

Um passageiro da American Airlines foi amarrado com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico por outros passageiros e tripulantes na noite da última quinta-feira (3), após proferir insultos racistas e homofóbicos durante um voo nos Estados Unidos.
O homem estava em um voo que partiu de Dallas-Fort Worth, no Texas, com destino a Newark, em Nova Jersey. Segundo testemunhas, ele teria começado a proferir insultos homofóbicos contra o passageiro que estava sentado ao seu lado e também o teria agredido fisicamente.
A situação exigiu a intervenção de tripulantes e de outros passageiros. Durante o episódio, o homem também teria dirigido insultos racistas a uma das comissárias.
Em outro momento de descontrole, o passageiro teria quebrado o computador do homem que estava no assento ao lado. Diante da confusão, três passageiros intervieram e ajudaram a contê-lo, amarrando seus braços e pernas com fita adesiva e uma abraçadeira de plástico.
O comportamento do homem fez com que a aeronave fosse desviada. O voo precisou realizar um pouso não programado em Baltimore, em Maryland.
Passageiro foi preso
Em declaração ao New York Post, a American Airlines informou que a mudança de rota ocorreu devido a um “passageiro problemático”. Segundo a companhia, quando a aeronave pousou, policiais receberam o avião e auxiliaram no desembarque do homem antes que o voo prosseguisse para Newark.
O passageiro foi preso pela Polícia de Transportes de Maryland e indiciado com base na legislação estadual. O caso também é investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).
Após a retirada do homem, o voo seguiu viagem normalmente para Newark.