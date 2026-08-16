Reprodução/redes sociais Turistas são surpreendidos por crocodilo durante mergulho em Belize

Três turistas foram surpreendidos por um crocodilo enquanto nadavam em um resort na ilha de Caye Caulker, em Belize. O episódio ocorreu em 8 de agosto e causou pânico entre os visitantes.

Vídeos gravados no local mostram o momento em que os turistas percebem a aproximação do crocodilo e tentam sair rapidamente da água. Uma das mulheres, que estava mais distante e carregava uma garrafa, precisou de ajuda para deixar o mar. Um colega conseguiu puxá-la para fora, e ninguém ficou ferido.

Crocodile Gives Night Swimmers a Fright in Caye Caulker CAYE CAULKER, Saturday, August 8, 2026. A relaxing night swim in Caye Caulker quickly turned into a frightening encounter after a crocodile was spotted swimming near a group of locals in the water. pic.twitter.com/JrAuude5SW— HardBallTV (@HardBallTV1) August 9, 2026





O episódio levou as autoridades locais a emitirem um alerta sobre o r isco de ataques de crocodilos na região costeira do país da América Central. O aviso orienta moradores e visitantes a ficarem atentos à presença dos répteis em águas salgadas, especialmente em áreas turísticas e durante a noite.

O Departamento Florestal de Belize também destacou que “relatos de crocodilos sendo alimentados intencionalmente ou incentivados a se aproximar de pessoas são motivo de especial preocupação”. Segundo o órgão, a prática pode alterar o comportamento natural dos animais e aumentar o risco de ataques.

Turista já foi atacada na região

Em abril deste ano, a turista americana Nicole Elizabeth Robinson, de 44 anos, ficou ferida após ser atacada por um crocodilo em Caye Caulker.

Ela teria entrado na água por volta das 3h30 da madrugada, quando o animal a atacou em meio à escuridão. A mulher sofreu mordidas graves no punho esquerdo e teve o cotovelo direito dilacerado.

Apesar dos ferimentos e da grande perda de sangue, Nicole conseguiu escapar do crocodilo e deixar a água.