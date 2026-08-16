Reprodução/WikiArt.org Pintura de Antonello da Messina

















Quatro das principais obras do mestre renascentista do século XV Antonello da Messina foram roubadas do Museu Regional de Messina, na Sicília, Itália, durante o feriado de Ferragosto, celebrado neste sábado (15).

Os ladrões teriam aproveitado a atenção da população voltada para a La Vara, um grande festival religioso realizado na cidade, para invadir o museu. Eles conseguiram contornar os alarmes de segurança, arrombar uma caixa de proteção e levar quatro painéis de madeira pintados por Antonello.

Três das obras faziam parte de uma série de cinco painéis remanescentes de um retábulo conhecido como “Polittico di San Gregorio”, uma das obras mais importantes do pintor. Originalmente, o conjunto era formado por seis painéis, criados para o Mosteiro de San Gregorio, destruído pelo terremoto de Messina em 1908.

A quarta obra foi retirada de uma vitrine de segurança. Trata-se de uma pintura que representa a Virgem com o Menino, acompanhada por um monge franciscano de um lado e Cristo do outro.

O roubo ocorreu um dia depois de a polícia italiana recuperar três pinturas dos mestres franceses Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir e Henri Matisse. As obras haviam sido roubadas no início deste ano de um museu próximo à cidade de Parma, no norte da Itália.

Quem foi Antonello da Messina

Antonello da Messina nasceu por volta de 1430 e morreu por volta de 1479. O pintor é considerado um dos artistas que contribuíram para a introdução da pintura a óleo e de técnicas pictóricas flamengas na Itália.

Ele se formou em Nápoles, onde estudou obras de artistas provençais e flamengos. A influência dessas escolas pode ser observada em seus trabalhos, que combinavam técnicas do norte da Europa com a tradição artística italiana.