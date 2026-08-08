Divulgação/ Ukrainian State Emergency Service Ataque da Rússia deixa mortos e feridos na Ucrânia

Quatro pessoas morreram, incluindo uma criança de três anos e os avós, após um ataque russo a uma vila na região de Kiev, na Ucrânia, na noite da última sexta-feira (07). Em outro ataque russo, outras 24 pessoas ficaram feridas.

A informação foi divulgada neste sábado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em sua conta na rede social X. Ele denunciou que o ataque atingiu um edifício residencial sem qualquer relevância militar.

A Rússia lançou seis mísseis balísticos e 151 drones contra o país durante o ataque.

Além do ataque em Kiev, uma série de ofensivas russa s com drones e bombardeios de artilharia deixou pelo menos dois civis mortos e 24 feridos nas últimas 24 horas na região ucraniana de Kherson, informou o chefe da Administração Militar da região, Oleksandr Prokudin, no Telegram.

Também na região de Dnipropetrovsk foram registrados dez ataques com drones, nos quais uma pessoa ficou ferida.





Ataque ucraniano

Kiev também informou que a Ucrânia atingiu as refinarias de petróleo russas de Ilski e Sizran durante uma ofensiva na madrugada, provocando incêndios nas duas instalações.

As autoridades locais também informaram que cinco pessoas ficaram feridas na região de Krasnodar, no sul da Rússia, após um ataque com drones ucranianos.

Após os novos ataques, Volodymyr Zelensky fez uma publicação em sua conta no Telegram.

A Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia há muito tempo desejam pôr fim a esta guerra russa. Só Putin não quer isso e está se agarrando desesperadamente aos seus mísseis balísticos e drones para manter a guerra em andamento. É preciso mais pressão. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky



