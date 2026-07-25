Divulgação/Qatar Airways Avião da Qatar Airways

A polícia do Reino Unido investiga uma falsa ameaça de bomba feita por um adolescente de 14 anos, nesta sexta-feira (24), sobre um voo da Qatar Airways que seguia de Doha, no Catar, para o Aeroporto de Manchester, na Inglaterra.

De acordo com o Serviço Nacional de Tráfego Aéreo do Reino Unido, a ameaça foi recebida por volta das 18h. Diante da situação, a polícia atuou em conjunto com a Força Aérea Britânica (RAF) e as autoridades aeroportuárias para acompanhar a ocorrência.

O Ministério da Defesa confirmou, inclusive, que caças Typhoon da RAF foram acionados para interceptar a aeronave da Qatar Airways, informou o site Independent.

Apesar da ameaça, o avião pousou em segurança em Manchester e não houve riscos para os passageiros nem para a tripulação, segundo a Polícia da Grande Manchester.

As investigações identificaram um adolescente de 14 anos, morador de Bolton, que não estava a bordo da aeronave. Segundo a polícia, ele está “auxiliando nas investigações”.

As autoridades também informaram que os caças foram dispensados antes de conseguirem interceptar o voo, que pousou em Manchester por volta das 19h45. Ninguém ficou ferido.

“Comportamento inaceitável”

O inspetor-chefe da Polícia da Grande Manchester Gary Homa disse:

Esse tipo de comportamento é completamente inaceitável. A segurança do público é sempre nossa principal prioridade, e cada denúncia dessa natureza é tratada com extrema seriedade.





“Trotes telefônicos podem causar transtornos significativos, desviar recursos vitais dos serviços de emergência e gerar preocupação desnecessária para passageiros, tripulantes e o público em geral".

“Felizmente, este incidente terminou em segurança, mas fazer denúncias falsas não é brincadeira e pode ter consequências graves. Sempre investigaremos incidentes deste tipo minuciosamente e tomaremos medidas rigorosas quando crimes forem cometidos.”