Reprodução/X @HillaryClinton Protestos em Minnesota contra a morte de Renee Nicole Good

Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Minneapolis na tarde deste sábado (10) em protesto contra a morte de Renee Nicole Good, de 37 anos, que foi baleada por um agente do Serviço de Imigração dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação de imigração no estado de Minnesota.

Desde o tiroteio ocorrido na última quarta-feira (07), diversas manifestações têm sido realizadas no estado e em outras cidades dos EUA, com cartazes e palavras de ordem exigindo o fim das operações do ICE, como “ICE sai de Minnesota”, “Abolição do ICE” e “Justiça para Renee Nicole Good”.

Segundo o jornal local Minnesota Star Tribune, a operação do ICE no estado deve aumentar ainda mais com a chegada de centenas de novos agentes, que somarão aos cerca de 2 mil já em atuação na região.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) publicou imagens do incidente e afirmou que “as evidências falam por si só”, defendendo que o agente identificado como Jonathan Ross agiu em legítima defesa. Contudo, líderes locais e parte da população contestam essa versão, criticando a presença e as práticas do ICE e pedindo responsabilização.

Vídeo mostra momento que antecede a morte de Renee

Um vídeo gravado por Jonathan Ross, agente de imigração dos Estados Unidos, registra o momento em que ele atira e mata Renee.



Nas imagens, é possível ver o agente caminhando ao redor do carro da vítima enquanto filma a placa e o veículo. Em determinado momento, ao se aproximar do rosto de Renee, ela afirma: “Tudo bem, cara, não estou brava com você”.

A esposa da vítima, que estava do lado de fora do carro, também gravou a abordagem. Dirigindo-se ao agente do ICE, ela disse: “Tudo bem, nós não trocamos a placa do carro todas as manhãs. Será a mesma placa quando você vier falar conosco mais tarde”. Em seguida, ironiza: “Você quer vir para cima da gente? Quer vir para cima da gente? Eu digo: vá buscar seu almoço, garotão”.

Na sequência, um segundo agente do ICE interrompe a conversa e ordena que Renee desça do carro. A esposa então grita: “Dirige, amor. Dirige”. Renee tenta manobrar o veículo para sair do local e passa pelos agentes. As imagens mostram o carro se aproximando do agente que fazia a gravação. Ao mesmo tempo, a esposa tenta entrar em seu próprio automóvel. Poucos segundos depois, Renee acelera e é atingida por disparos.

